Tchad : un homme tué de sept balles et son argent emporté à Lamé

Pabamé Doué été assassiné de sept balles dans sa case par des hommes inconnus vers 23 heures dans la nuit du jeudi à vendredi 24 juin. Son trésor de plus de six millions a été emporté par les malfrats dans le village Zamkaye, dans la sous-préfecture de Lamé. Son corps été lardé de plusieurs coups de couteaux et de machettes.



La victime âgée de 98 ans était encore très active avec plusieurs biens. Ell était mariée à trois femmes et avait 26 enfants selon les témoignages des parents.



Après leur forfait, les auteurs du crime ont ensuite effectué des tirs d'armes à feu mettant la population de Zamkaye dans la panique totale. Ils ont ensuite disparu dans la nature avec l'argent empoché, sans laisser aucune trace actuellement.



Pendant l'opération, les malfaiteurs ont pris en otage les membres de la famille de Pabamé Doué, surtout les femmes et les petits-enfants pour s’emparer des six millions de Fcfa. Les différentes chambres ont été saccagées par les bandits. Plusieurs biens ont été emportés par les bourreaux.



Pabamé Doué a été enterré dans sa concession. Les membres de sa famille font le deuil pour le repos éternel de son âme.



Pour rappel, le défunt a été victime d'une tentative d'enlèvement en 2019 alors que son domicile est situé au cœur du village avec plusieurs concessions voisines.