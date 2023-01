Tchad : un homme tué et deux autres blessés par des individus armés à Abéché

Les faits se sont déroulés samedi soir au quartier Taradona dans le deuxième arrondissement de la ville d'Abéché. Selon les témoins, il y a eu une altercation entre ces jeunes, et des individus armés ont poursuivi les victimes, tuant un homme et blessant gravement un autre, qui est actuellement hospitalisé, ainsi qu'un troisième individu légèrement blessé. Les auteurs ont ensuite pris la fuite.



La gendarmerie a été alertée et s'est rendue sur les lieux pour récupérer le corps de la victime et le déposer à la morgue. Les forces de l'ordre mènent actuellement des enquêtes pour retrouver les individus responsables de cet acte criminel.