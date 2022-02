Tchad : un homme tué par des coupeurs de route près de Goz Beïda

Deux coupeurs de route armés ont ouvert le feu sur deux hommes circulant à moto dans la soirée du 4 février vers 19h30 au village Kachkacha, une localité située à 20 km de la ville de Goz Beida. Ils ont tiré à balles réelles sur les jambes de leurs victimes, faisant un mort et un blessé.



Mahamat Adef, frère du défunt, explique qu'en traversant la montagne, deux hommes armés leur ont tiré dessus. "On a continué le chemin sans s'arrêter puis mon frère est tombé et a trouvé la mort sur place", détaille Mahamat Adef.



Les forces de l'ordre sont à la recherche des auteurs des tirs.