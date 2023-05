Tchad : un incendie dévastateur au marché de Mao

Un incendie a éclaté dans une partie du marché de Mao, non loin de la station Sedigui de Mao à l'ouest, dans des boutiques contenant des gaz, du carburant et des restaurants, ce 5 mai 2023. À l'heure actuelle, un véhicule a été calciné et des équipements ont été endommagés, mais l'incendie n'a pas encore été maîtrisé. Les pompiers locaux ne sont pas intervenus car leur véhicule est en panne depuis des mois.



Selon certaines sources, l'incendie a été causé par une fuite de carburant. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction des autorités, à l'exception des autorités militaires qui ont assuré la sécurité des personnes.