Tchad : un incendie dévastateur ravage un village dans le Kanem

Le village de Yowerdey, situé à une centaine de kilomètres de Mao, à l'ouest de la ville de Mao, dans la sous-préfecture de Kekedina, a été touché par un incendie d'origine inconnue le mardi 14 mars 2023.



Les flammes ont ravagé la plupart des cases du village et les femmes, les enfants et les personnes âgées sont actuellement désemparés et logés sous des arbres.



L'incendie a également détruit les produits alimentaires et les vêtements des ménages vulnérables.



Les autorités sous-préfectorales ont lancé un appel au pouvoir public, aux ONG, aux personnes de bonne volonté et notamment aux ressortissants du Kanem, pour venir en aide aux sans-abris du village de Yowerdey.



Ces derniers demandent de l'aide pour la reconstruction des cases détruites, et pour fournir de l'assistance en termes de produits alimentaires, de vêtements et de couchages.