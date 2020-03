Tchad : un incendie ravage 417 cases dans un village à l'Est

Un gigantesque incendie a ravagé le village Chamboli, situé à 95 km dans le canton Abkar, département d'Abdi, province de Sila. Cet incendie d'origine inconnue s'est produit dans la journée du mecredi 25 mars 2020. Il a causé d'énormes dégâts matériels.



417 cases sont complètement détruites, tandis que des sacs de mil, d'arachide, de sésame, de sorgho, d'ail, de gombo, d'oignon et des produits de première nécessité ont été consumés, de même que des pièces d'or et la somme de sept millions de Francs CFA en espèces.



Six personnes ont été blessées par les flammes. Elles ont été admises à l'hôpital d'Abkar pour y recevoir des soins appropriés.



Des milliers de personnes sont sans abris et désormais exposées à toutes les intempéries.



Face à cette situation, le sous-préfet d'Abkar, Amin Saleh Daoud, a demandé au Gouvernement, aux ONG ainsi qu'aux personnes de bonne volonté de venir en aide aux sinistrés qui ont perdu tous leurs biens.



Selon le représentant du chef de canton d'Abkar, Abdelkérim Abdoulaye, les dégâts des sinistres sont estimés à près de 160.860.000 Francs CFA. Il a lancé un vibrant appel aux ONG et aux bonnes volontés afin de venir au secours de ces sinistrés.