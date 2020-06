Tchad : un incendie ravage des bureaux au secrétariat général du gouvernement

Un incendie a ravagé des bureaux de la direction de l'enregistrement et du contrôle du secrétariat général du gouvernement à N'Djamena.



Des documents administratifs -dossiers de carrière du personnel civil de l"État en instance de traitement- ont été consumés par les flammes.



La ministre secrétaire générale du gouvernement et son adjoint se sont rendus jeudi matin sur les lieux de l'incident pour constater les dégâts.



"C'est quelque chose de très grave (...) Les dossiers actifs, qu'ils sont en train de traiter, tout est parti", a dit la ministre Mariam Mahamat Nour.



Selon les premiers éléments, l'incendie est dû à un court-circuit électrique.



La police judiciaire mène l'enquête pour déterminer les causes exactes de l'incendie.