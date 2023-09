Tchad : un ingénieur tchadien crée un dispositif de filtre à eau au profit des réfugiés Soudanais

D’après le concepteur, O'Nadif est un système de filtration d'eau révolutionnaire, construit à base de tonneaux en plastique et d’autres matériels sur le marché local. Il offre une solution durable, sans énergie et sans produit chimique, pour fournir de l'eau potable aux réfugiés soudanais.



Les sources d'eau qui peuvent être filtrées, selon l’ingénieur sont : l'eau de pluie, l'eau de rivière, l'eau de puits, l'eau de forage. Elles sont capables d’atteindre un taux de filtration de 99%. Pour lui, cette initiative est de pallier à la crise humanitaire et à la précarité des conditions de vie des réfugiés soudanais à l’Est du Tchad.



Il est question de répondre aux besoins d’urgences d'accès à une eau propre et saine, avec un impact positif sur la santé et le bien-être des communautés de réfugiés. Il est un projet d’aide aux réfugiés soudanais et non commercial, précise-t-il.



Cette innovation n’est pas la première selon l’ingénieur. Il a déjà créé par le passé, le « Box Nadif, la cabine de désinfection corporelle contre le Covid-19 et Telemedan, la borne de téléconsultation médicale connectée ».



Sa contribution remarquable a été reconnue à l'échelle internationale, avec son classement dans le prestigieux magazine Forbes, en tant que pionnier de l'innovation sociale en 2022. L’ingénieur Abakar Mahamat explique que pour l’instant, quelques filtres sont déjà disponibles, mais qu’il en fabriquera en quantité pour livrer aux réfugiés dans l’avenir.