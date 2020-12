Tchad : un investissement de 1500 milliards Fcfa attendu sur 5 ans pour booster le tourisme

Le président de l'Institut du Forum Mondial du Tourisme, Bulut Bagci, accompagné d'experts, est arrivé dimanche à N'Djamena, 12 jours après la signature du mémorandum d'entente pour l'organisation du Forum Mondial du Tourisme au Tchad en 2021.



Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Patalet Geo et son équipe technique ont échangé avec la délégation sur l'état des préparatifs, informe le département ministériel.



L'évènement devrait permettre de créer 6.000 emplois. Le Tchad s'attend à un investissement de 1500 milliards Fcfa d'ici cinq ans, la valorisation de ses potentialités touristiques et l'accroissement du nombre de touristes.



D'après le ministère, ces partenaires entendent investir dans certains domaines pour le développement du Tchad. Ils vont visiter des sites touristiques et rencontrer des responsables.