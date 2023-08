Tchad : un jardin ravagé par un troupeau de bœufs à Gomon

Une scène déconcertante s'est déroulée le 11 août dernier, à environ un kilomètre de Mbikou. Selon les informations recueillies, un jardin de deux hectares, abritant des manguiers, des goyaviers et des orangers, a été la cible d'une dévastation.



Cette année, le propriétaire avait cultivé du sésame et des haricots, mais tout a été anéanti par le passage des troupeaux d'éleveurs. Les responsables des bœufs prétendent que le jardin se trouve sur leur piste de transhumance, une justification jugée inacceptable par le propriétaire du jardin.



Le chef de canton de Mbikou, Ndolasngar Dobian Jacob, a été contacté par téléphone. Il a dépêché le responsable du comité d'entente de cohabitation, pour constater la situation.



Malheureusement, le rapport n'a pas encore été présenté, empêchant tout prononcé sur cette affaire. Toutefois, la situation entre les responsables des bœufs et le propriétaire du jardin reste à surveiller.