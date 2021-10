Tchad : un jeune a égorgé sa petite soeur à N'Djamena

"Asmaou Haroun vivait avec son père depuis le divorce de ses parents mais sa présence dans la famille est mal appréciée par ses demi-frères et sœurs", informe Dja FM qui cite des proches de la victime. La fille a été trainée dans sa chambre où elle a été égorgée.



"Les violences faites aux femmes sont bien réelles (...) Chaque jour qui passe, nous enregistrons au moins cinq cas de violences dénoncées", a réagi vendredi la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Amina Priscille Longoh.



Deux jour avant le drame, la fille a été battue par l'auteur présumé du meurtre, ce qui a entrainé une altercation avec le père de famille.



L'auteur des faits a été appréhendé et se trouve entre les mains de la police, précise Dja FM.