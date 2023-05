Tchad : un jeune armé d'un Famas tente de fuir un contrôle et est abattu à la sortie d'Abéché

Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été abattu ce dimanche soir par les forces de défense et de sécurité, plus précisément des éléments en charge du contrôle et des fouilles, à la sortie sud d'Abéché.



Selon des témoignages concordants, le jeune homme était en possession d'un pistolet Famas neuf. Lorsque les forces de l'ordre ont commencé à fouiller sa voiture, le jeune homme a tenté de prendre la fuite.



Après quelques minutes d'alerte, les forces de l'ordre ont tiré deux coups de feu et le détenteur du Famas est mort sur place. L'incident s'est produit ce 7 mai aux environs de 18 heures.