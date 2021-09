Tchad : un jeune d'une vingtaine d'années assassiné dans le Lac-Léré

Ce lundi 6 septembre 2021, dans le village Mourbame, département de Lac-Léré, Abdou Salam, un jeune homme de 22 ans qui gardait un troupeau de bétail ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort. Ce dernier a été abattu froidement par un agent de sécurité (GNNT) qui a violé une fille de 17 ans, entre les villages Bolloré et Mourbame, selon le témoignage du chef traditionnel de la localité, Me Gongtchomé Bel Lucien, par ailleurs avocat au barreau du Tchad.



Derrière son troupeau, la victime a été alertée par les cris de la fille violée par le militaire. En voyant le jeune homme venir vers lui, pendant son forfait, l'agent de sécurité l'a tout simplement descendu en le criblant de balles, avant de prendre la poudre d'escampette. Le chef de village de Mourbame, Me Gongtchomé Bel Lucien, qui est descendu sur les lieux du drame, dit avoir alerté déjà sa hiérarchie et les responsables administratifs sur les comportements de certains agents de sécurité.

Car ils sèment l'insécurité au sein de la population en se livrant à des séquestrations, à des brutalités, à des perquisitions dans les familles et à d’autres actes déloyaux, déplore-t-il.



En attendant que le militaire, auteur présumé du viol, soit retrouvé et mis aux arrêts, afin de répondre de ses actes devant la loi, la famille du défunt s'occupe de la dépouille mortelle pour inhumation.