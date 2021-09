Tchad : un jeune de 22 ans tué par son ami à Karal, son corps jeté dans une fosse

Bichara Mahamat, un jeune âgé de 22 ans, a été enlevé près de son domicile à Karal, dans la nuit du samedi 28 août 2021 par des individus inconnus qui lui ont arraché sa moto.



Après une profonde enquête, un premier coupable a été repéré puis arrêté. Celui-ci, intime ami du jeune Bichara, a avoué avoir tué son ami avec l'aide d'un autre coupable.



La brigade de recherche de la police et la sureté territoriale, préoccupées par cette tragique situation, ont retrouvé le corps de la victime en état de décomposition.



C'est dans la matinée de ce mercredi 1er septembre que le corps de Bichara, jeté dans une fosse sous un arbuste, a été retrouvé à 3 km de la ville puis déterré pour être inhumé au cimetière de Karal.



Ahmat Abdelhadi Damane et Brahim Oumar, respectivement sous-préfet de Karal et commandant de la brigade de recherche, après avoir présenté leurs condoléances et compati avec les parents du défunt, ont tout à tour prodigué des sages conseils et ont rassuré que les criminels seront sévèrement frappés par la loi.



Quant aux parents du défunt, ils déclarent n'être contre aucun innocent. "Certes notre fils vient de mourir dans des conditions inhumaines, mais cela ne doit être aucune source de conflit entre les différentes communautés. La justice fera son travail", précise un parent du défunt.



Les présumés criminels ont été transférés à la maison d'arrêt de Massakory. Une enquête approfondie se poursuit pour arrêter toute personne qui serait impliquée dans ce meurtre.