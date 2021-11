Tchad : un jeune homme enlevé manu militari à son domicile par la DGRI à N’Djamena

Les éléments de la DGRI, armés jusqu’aux dents, ont investi tôt ce lundi matin un domicile à la rue de 30 mètres puis enlevé un jeune homme du nom de Adoum Mbodou, âgé de 17 ans.



Ce jeune a été transporté manu militari à bord d’un Toyota puis conduit vers une destination inconnue. Le journaliste d’Alwihda Info dépêché sur le lieu a constaté la présence de douilles de balles tirées et la porte du domicile familial défoncée sans aucun mandat de perquisition.



Le chef de mission, habillé en civil, a effectué six tirs de sommation avant de défoncer la porte et procéder à l’arrestation de ce jeune homme. Le jeune aurait été arrêté accidentellement dans une affaire.



Tout est parti d’un différend opposant des jeunes issus d’une même famille et leur marâtre, cousine du nouveau directeur général du renseignement et de l’investigation (DGRI), Mahamat Abdelkader Oumar, alias Baba Ladé.



« Nous avons des problèmes avec notre marâtre et le problème est entre les mains de la SNRJ. Notre marâtre est la cousine du nouveau directeur général de la DGRI, Mahamat Abdelkader Oumar, alias Baba Ladé. Elle l’a appelé pour lui demander son implication personnelle. J’ai reçu l’appel d’un colonel de la DGRI qui m’a convoqué et j’ai dû saisir le procureur de la République qui a appelé le colonel pour lui dire de laisser la justice faire son travail. À notre grande surprise, nous avons été attaqués à domicile ce matin sans mandat. Ils ont enlevé mon petit frère en tirant en l’air », confie Issa à Alwihda Info, l’aîné de la famille.



Selon une source judiciaire contactée par Alwihda Info ayant requis l’anonymat, le procureur de la République a demandé au colonel des renseignements généraux Mahamat Youssouf de ne pas s’ingérer dans une affaire judiciaire. Cette source ajoute que sur instruction du nouveau directeur général de la DGRI, Mahamat Abdelkader Oumar, alias Baba Lade, le jeune homme qui est en délicatesse avec sa marâtre, serait recherché.



Alwihda Info a tenté ce matin à maintes reprises de contacter le directeur général de la DGRI mis en cause dans cette affaire et le colonel des renseignements pour avoir leur version des faits mais en vain. Le jeune homme qui a été appréhendé ce matin à domicile n’est pas en réalité celui qui est recherché par la DGRI, selon un témoignage recueilli par Alwihda Info.