Tchad : un jeune homme tué par balles à Abéché

Un jeune homme âgé 25 ans, travaillant comme clandoman pour subvenir à ses besoins, a été tué ce mercredi 08 avril 2020 à Abéché. Il a été froidement abattu par des hommes inconnus.



La victime a été atteinte par balles au niveau du thorax. Une balle a traversé l'abdomen et est ressortie par la colonne vertébrale, selon un médecin.



La scène s'est déroulée au quartier Kado, dans le 5ème arrondissement de la ville d'Abéché vers 19 heures.



Le corps du défunt se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital provincial d'Abéché.



Les forces de sécurité sont à la recherche des individus.



Un homme tué par balles mardi



Dans la nuit de mardi, un autre jeune homme a tué de deux balles dans le 5ème arrondissement, plus précisément au parc d'Adré.



Ils ont pris des téléphones après avoir commis leur crime, et ont disparu dans la nature.