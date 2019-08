Tchad : un jeune meurt brûlé vif à N'Djamena, trois arrestations

N'DJAMENA, Tchad - Une scène d'une extrême violence s'est déroulée vendredi 2 août au quartier Repos, dans le 4ème arrondissement de N'Djamena. Un jeune homme, Ali Soumaine Ali est mort, brûlé vif par deux proches de sa concubine Hadje Soumaya Mahamat, après avoir été attiré dans un piège.



La victime, âgée de 25 ans, habitait au quartier N'Djari dans le 8ème arrondissement.



Selon des amis de la victime, le jeune Ali Soumaine et sa concubine ont une fille âgée de 4 à 5 ans. Ils n'étaient pas mariés. Après une longue rupture, les deux concubins se seraient réconciliés. La fille aurait demandé à Ali de l'accompagner jusqu'à chez elle.



Aux abords du domicile de la fille, deux hommes se sont approchés d'Ali, l'ont aspergé d'essence et ont jeté une allumette sur lui. La scène s'est déroulée en quelques secondes. Les deux bourreaux ont ensuite pris la fuite.



Des voisins sont rapidement intervenus pour secourir la victime et éteindre les flammes avec de l'eau. Ali a été admis à l'hôpital où il est mort peu après de ses blessures dans d'atroces souffrances.



Trois personnes, dont les deux présumés auteurs de l'assassinat -un gendarme et un agent de l'ANS détaché auprès de la police- et la jeune fille ont été arrêtés. L'affaire est entre les mains du commissariat CA4 qui mène l'enquête sur cet acte vraisemblablement prémédité.



Selon certaines sources, la fille serait parvenue à appeler le père de la victime, depuis son lieu de détention, pour lui dire que son fils se serait "lui-même brûlé le corps."



La famille demande l'intervention des autorités compétentes et souhaite que justice soit faite, a appris Alwihda Info.