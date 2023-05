Tchad : un jeune transforme les emballages plastiques en liquide inflammable et en gaz

L'objectif de cette initiative est triple : d'abord, éliminer les emballages et les bouteilles plastiques qui polluent la ville ; ensuite, offrir des emplois aux jeunes ; enfin, produire du liquide inflammable et du gaz à partir des emballages et des bouteilles plastiques.



Youssouf Karim Djar, âgé de 22 ans, a quitté l'école en 6ème année et a ensuite rejoint l'armée. Il a commencé à travailler sur cette idée en 2020 et a mis trois ans à la concrétiser. Il encourage les autorités et les personnes ambitieuses à aider les jeunes et à investir dans des projets créatifs, y compris le sien, pour étendre leurs initiatives et atteindre un plus grand succès.



Youssouf Karim Djar espère alimenter sa machine avec une source énergétique plutôt que de brûler des bois morts. Cette invention est une preuve des talents que regorge le pays.