Tchad : un magistrat intègre décoré par le premier ministre Saleh Kebzabo

Cette distinction découle du décret n° 2419/PT/GDCHONT/2023 signé le 8 septembre 2023. Ce décret élève Wambel Ngueli Assoucia au rang de Chevalier dans l'Ordre National du Tchad, en reconnaissance de son engagement exemplaire au Ministère de la Justice et des Droits Humains.



Il est à rappeler que ce magistrat s'est illustré dans l'affaire des conflits meurtriers de Sandana. Lorsque des proches de détenus ont tenté de le corrompre en lui offrant une importante somme d'argent en échange de la libération des présumés coupables, Wambel Ngueli Assoucia a fermement refusé l'offre et a choisi de condamner les corrupteurs.



Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Mahamat Ahmat Alhabo, a profité de cette occasion pour souligner que la justice tchadienne, souvent accusée de corruption, doit regagner la confiance de la population. Il a rappelé que tous les magistrats et auxiliaires de justice ne sont pas corrompus, comme en témoigne la distinction récente accordée au magistrat honoré.



Le premier ministre Saleh Kebzabo, fervent défenseur de la lutte contre la corruption, a réaffirmé son engagement à soutenir les magistrats et les collaborateurs de justice dans leur mission essentielle de combat contre ce fléau et d'autres formes de délinquance au Tchad. Des mécanismes sont en place pour éradiquer ce mal qui affecte les institutions de l'État.