Tchad : "un magistrat n'a pas d'amis, ni famille. La seule arme est la loi"

Le président du Tribunal de grande instance d'Abéché, Moussa Abdelkérim Saleh, a installé mardi matin, au Palais de justice d'Abéché, le nouveau président du Tribunal de commerce d'Abéché, Mahmoud Mahamat Hassabanabi. Il a été nommé par décret n°209 du 17 mars 2020.



L'audience solennelle s'est déroulée dans la salle d'audience du Tribunal de grande instance, en présence des magistrats et des proches du récipiendaire.



Après la lecture du décret de nomination du président du Tribunal de commerce par le greffier en chef, Issa Ahmat Ramadan, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Abéché, Moussa Djamous Hachim, a dans sa réquisition, rappelé au nouveau président du Tribunal de commerce la mission dévolue à ce service combien important dans la vie de la population, et surtout des opérateurs économiques.



Après sa réquisition, Moussa Djamous Hachim a renvoyé le récipiendaire dans l'exercice de ses fonctions.



Moussa Djamous Hachim a invité le récipiendaire à mettre en oeuvre les actes uniformes de l'OHADA portant harmonisation des droits des affaires notamment la contestation relative aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, et les contestation relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.



Il a ajouté qu'un magistrat n'a pas d'amis, ni de famille. La seule arme du magistrat est la loi. Il a demandé au président du tribunal de commerce de mettre l'accent sur l'indépendance, la neutralité et la dignité, des vertus auxquelles le nouveau président doit s'inspirer pour la réussite de sa mission.