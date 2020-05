Tchad : un magistrat reçoit les félicitations du ministre de la Justice

Le ministre de la Justice chargé des droits humains, Djimet Arabi, a adressé il y a 10 jours une lettre de félicitations à Boukar Sidick, président de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de N'Djamena.



"Il m'a été rapporté par l'Inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires que vous êtes l'un des rares magistrats qui rédigent systématiquement les décisions avant même de les prononcer et qu'à cette date, aucun dossier non rédigé ne se trouve dans votre chambre", explique le ministre Djimet Arabi dans sa lettre.



Il ajoute que "la rédaction des décisions étant le premier critère de performance au sein d'une Justice, vous avez particulièrement relevé l'un des défis majeurs qui gangrène notre justice."



"C'est en cela que je me réjoui particulièrement de cette culture et je vous présente mes sincères félicitations pour ces efforts. Je vous encourage à continuer sur cet élan jusqu'à la fin de votre carrière", conclu le ministre Djimet Arabi.