Tchad : un match de basketball entre Sarh et Bongor pour détecter des nouveaux talents

Le terrain était bondé d'enthousiastes, venus assister à ce spectacle offert par les équipes de Sarh et de Bongor. Les amateurs de basketball ont été comblés par l'intensité du jeu et les compétences affichées par les joueurs. Les supporters, en grand nombre, ont contribué à l'atmosphère électrique qui a régné tout au long de la partie.



Guy Beralngar, le promoteur du Centre Beyadji de Sarh, a souligné le rôle crucial de ce match pour la découverte et le brassage de jeunes talents. Il a rappelé que le basketball est l'un des sports les plus populaires et les plus suivis à travers le monde, nécessitant une préparation minutieuse pour exceller.



Le match, d'une durée de 48 minutes réparties en quatre quarts-temps, a vu l'équipe de Sarh s'imposer avec un score de 56 paniers contre 52 paniers pour l'équipe de Bongor. À l'issue de la rencontre, les capitaines des deux équipes ont exprimé leur respect mutuel envers les compétences des joueurs.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de plusieurs matches amicaux prévus dans différentes villes du pays, visant à découvrir et à promouvoir les talents locaux pour renforcer la compétitivité du basketball tchadien.