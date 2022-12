Tchad : un match de football entre les enfants de Dakouna Espoir pour Noël

Dans le cadre de la célébration de la fête de Noël, le collectif des jeunes dénommé “fêtons Noël ensemble” a organisé le 24 décembre un match de football aux enfants du Centre Dakouna Espoir. Des cadeaux ont également été remis.



Le représentant du collectif “fêtons Noël ensemble”, Abdraman Korey Ahmat, souligne que l'objectif est de promouvoir le vivre-ensemble et de consolider la cohabitation pacifique.



Pour le collectif, c'est une manière de briser les barrières qui existent entre les tchadiens et secourir les enfants qui sont admis au Centre Dakouna Espoir.



“Nous sommes toutes les mêmes personnes malgré nos différences ethniques et religieuses”, a affirmé Abdraman Korey.



Le don remis est composé d’aliments, vêtements, couvertures, jouets et fournitures scolaires.