Tchad : un mausolée sera construit à Amdjarass en mémoire de Idriss Deby

Dans le cadre de la commémoration du 33ème anniversaire du MPS à Amdjarass, chef-lieu de la province de l'Ennedi-Est, Haroun Kabadi, Secrétaire général du MPS, a officiellement lancé les travaux de construction du mausolée en mémoire et en l'honneur du président fondateur du MPS, ce samedi 11 mars 2023.



« Nous voulons reconnaître ce que l'homme a fait dans sa vie, en élevant ce mausolée en son honneur et à sa mémoire », a déclaré Dr Haroun Kabadi. « La construction d'un mausolée n'est pas contraire à la religion. Nous avons consulté le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad au préalable. Et la réponse des oulémas est claire : élever un mausolée à la mémoire d'une grande personnalité n'est pas contraire à l'Islam », a-t-il rassuré.



Le SG a souligné que plusieurs mausolées ont été construits dans le monde arabo-musulman en l'honneur de grands leaders politiques et religieux, tels que le mausolée de Mahadi Mohamed à Amdourman au Soudan, de Gamal Abdelnasser au Caire en Égypte, ou encore du Roi Mohamed V à Rabat au Maroc. Par conséquent, il est tout à fait justifié d'élever un mausolée à la mémoire du Maréchal Idriss Deby Itno, qui le mérite amplement. « Nous devons le faire par devoir de reconnaissance envers lui, car il a tout donné au Tchad jusqu'au sacrifice de sa vie », a-t-il ajouté.



Cependant, le mausolée sera un gigantesque monument de forme rectangulaire, qui s'étendra sur environ 600 mètres carrés pour couvrir le cimetière familial. Inspiré du style arabo-musulman, il conjugue à la fois sobriété et modernité. Le mausolée sera construit en béton et entièrement revêtu de blanc, tout en tenant compte des conditions climatiques de la région, a expliqué Haroun Kabadi. Selon lui, les travaux seront exécutés sur une période d'environ 12 mois par l'entreprise "HBC".



Enfin, il convient de noter que si le projet de construction du mausolée est à l'origine une initiative du MPS, sa réalisation suscite actuellement un élan inédit de solidarité et de sympathie, tant au niveau national qu'international, a confié Kabadi.



Lorsque le mausolée du feu Maréchal Idriss Deby Itno sera inauguré, il remplira trois fonctions : la fonction mémorielle (en tant que lieu de mémoire), la fonction touristique (en tant que pôle d'attraction des visiteurs nationaux et étrangers), et enfin, la fonction politique (en tant que lieu où les militantes et militants du MPS viendront régulièrement se ressourcer pour puiser l'énergie et l'inspiration nécessaires à la réalisation de leurs projets politiques). Cela contribuera à renforcer la réputation de l'Ennedi comme paradis terrestre et terre de merveilles du Tchad, conclut Kabadi.