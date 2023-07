Tchad : un médicament contrefait détecté

Cette constatation a été faite lors d'une descente inopinée effectuée par l'Inspection Générale du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention. Le communiqué précise : "Il a été découvert un médicament périmé et reconditionné appelé FOUVIT SIROP (Vitamines, Lysine et Zinc) dans les locaux d'un grossiste pharmaceutique. La date de péremption de ce produit a été falsifiée."



Compte tenu de la gravité de la situation et des dangers que ce médicament peut entraîner, le Ministère de la Santé publique et de la Prévention a émis des recommandations. Tout d'abord, les grossistes, distributeurs, pharmacies et dépôts pharmaceutiques sont priés de retirer immédiatement ce produit incriminé et de contacter la DGPML (Direction Générale de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires) afin de procéder à sa destruction.



Ensuite, le Ministère recommande aux professionnels de la santé de faire preuve d'une vigilance accrue tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Enfin, il est demandé aux patients qui détiennent ce médicament falsifié de ne pas l'utiliser et de le retourner à la pharmacie la plus proche. Le communiqué met en garde en cas d'apparition d'effets indésirables après l'utilisation de ce produit par un patient, les incitant à consulter immédiatement un professionnel de la santé qualifié et à signaler le cas à la DGPML. Le Ministre rappelle également que tous les effets indésirables et cas d'inefficacité thérapeutique doivent être notifiés à la Direction Générale de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires via l'adresse électronique suivante : pharmacovigilance tchad@gmail.com.