Tchad : un meeting continental pour la promotion d’une éducation de qualité

N'DJAMENA - Le Centre National de Curricula a organisé, dimanche 28 juillet 2019 à l’Hôtel Radisson Blu, une cérémonie d’ouverture d’un meeting continental du curricula africain placé sous le thème: « organisons-nous pour une éducation de qualité ».



Le meeting s'est ouvert en présence d'experts venus des différents pays d’Afrique à savoir la Gambie, l’Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Ghana, la Tunisie et la Namibie.



Le meeting continental vise à redonner de la dynamique au curricula africain pour mieux coordonner les informations et la communication entre les pays africains.



Le directeur général du Centre National de Curricula indique que les objectifs de l’association africaine de curricula (AAC) sont d’aider les pays membres à renforcer leurs centres nationaux de curricula afin d'instaurer la meilleur pratique internationale, et d’établir un réseau de communication entre les centres de curricula pouvant servir de centres d’échanges d'informations et de communication entre les Etats membres.



La directrice générale de l’AAC affirme pour sa part que l’association a pour mission de promouvoir la production d'informations et de promouvoir les échanges d'outils pédagogiques entre le Tchad et le reste des pays membres.



Selon elle, l’association a été mise sur pied en décembre 2018 par l’Union Africaine pour améliorer et dynamiser le système de l’éducation africaine à travers les différents centres de curricula des pays membres. Le curriculum tchadien est un modèle au sein du curriculum africain, a-t-elle soulignée.



Le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma estime que "le programme de développement durable à l’horizon 2030 place au centre de ses activités l’éducation de qualité inclusive et équitable par les plus haute autorité du pays. A travers l’éducation et la formation, le continent africain peut réaliser le panafricanisme et créer une nouvelle Afrique, il nous est impératif de nous organiser dans le cadre de ce meeting continental pour atteindre les objectifs que nous imposent les aléas nouveaux."



Il ajoute que « l’éducation de qualité inclusive et équitable est basée sur l’intra-culturalisme, la transdisciplinarité, le dialectisme, et la contextualité pertinente pour les différents contextes locaux, régionaux et internationaux ».