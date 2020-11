Tchad : un meeting des Transformateurs à la cité de Gassi pour la première fois

Des centaines de militants des Transformateurs se sont réunis samedi pour une réunion à la cité de Gassi, à N'Djamena. C'est la première fois que Les Transformateurs ne sont pas empêchés par la police de tenir une rencontre dans ce lieu privé de la cité de Gassi, après deux autres tentatives avortées précédemment.



La rencontre a eu lieu en présence notamment du président de la Ligue tchadienne des droits de l'Homme.



Le vice-président du parti, Moustapha Mahamat Masri, a déclaré que "ce Tchad qu'on veut construire c'est pour tout le monde. Et ce sera un Tchad sans ethnie, sans race, tous des tchadiens".



"Ce pays appartient à tout le monde. Aujourd'hui c'est de votre responsabilité de préparer le terrain pour les générations à venir", a-t-il ajouté.



Le président des Transformateurs Succes Masra a réitéré son appel à la fin de la "clause anti-jeunesse" qui limite l'âge de candidature à la présidentielle. "Ce pays est le nôtre. (...) Comment ne pas être Transformateur dans ce pays qui souffre ? (...) Ce pays a besoin de chacun et de chacune de nous. Nous voulons un Tchad de justice. Nous avons voulu dire avec patience au monde entier que nous étions des hommes et femmes de paix, de dialogue", affirme Succes Masra.



Selon lui, "la justice est au-dessus de tout. Est-ce que ceux qui dirigent le Tchad doivent s'inquiéter de ceux qui prônent la justice, la diversité ? (...) Nous avons vu venir un danger. Il nous appartient à tous d'expliquer aux autres que ce danger deviendra un gouffre pour les autres, si nous n'avons pas le courage de dire de changer de chemin".



"Nous voulons envoyer un message au président Déby. Il n'y a pas de mot tabou puisque l'Homme n'est pas éternel. (...) Nous ne voulons pas être un danger pour quelqu'un, pour un régime. (...) Nous avons résisté une fois, deux fois. Aujourd'hui nous sommes en train d'inaugurer officiellement notre Cité de Gassi, sans casse, sans violence. Et à partir d'aujourd'hui, tous les jours il y aura ici des activités pour l'avenir de notre pays", déclare Succes Masra.



Il assure que les Transformateurs ne veulent ni envoyer Idriss Déby en prison, ni le tuer, ni s'en prendre à ses enfants, ni à une ethnie. Et d'ajouter : "La démocratie c'est le peuple, la démocratie ce n'est pas le décret, on ne demande pas une nomination".



Les Transformateurs annoncent l'organisation d'une caravane prochaine dans tout le Tchad.