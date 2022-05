Tchad : un membre du congrès américain reçu à la Présidence

N'Djamena - Trent Kelly, membre du congrès américain, a été reçu ce 30 mai par le président du Conseil militaire de transition (CMT).



"Le chef de l’Etat a expliqué à son interlocuteur les contraintes ayant conduit lui et ses compagnons d’armes à prendre la situation du pays en main en instituant la transition militaire, laquelle a pour leitmotiv d’assurer la continuité de l’Etat et l’inclusion de tous les tchadiens dans ce processus devant aboutir au renouveau du pays", explique la Présidence.



Il n’a pas manqué de relever toutes les étapes franchies par la transition ainsi que les défis qui restent à relever. A sa sortie de l’audience, Trent Kelly dit avoir eu des échanges très fructueux avec le chef de l’Etat.



S’agissant des défis de la transition notamment des appuis dont à besoin le Tchad de ses amis et partenaires, Trent Kelly dit avoir bien apprécié la situation et qu’il va remonter les informations à l’administration centrale américaine.