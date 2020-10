Tchad : un militaire arrêté pour son implication présumée dans un réseau de malfaiteurs

La Gendarmerie nationale a annoncé mardi l'arrestation d'un militaire pour sa participation présumée à un réseau de malfaiteurs qui sévissait à N'Djamena.



Le militaire a été présenté vêtu de sa tenue, au siège de la gendarmerie nationale à Klessoum, a constaté Alwihda Info.



14 autres membres présumés du même réseau de malfaiteurs ont été également arrêtés et présentés à la presse.



"Ils se retrouvent tôt le matin, sous la pression de l'alcool, ils ont pris toute la population avoisinante en otage. Personne ne travaille, personne ne passe, sans leur contrôle", explique le porte-parole de la Gendarmerie nationale, colonel Abakar Abdramane Haggar.



"Ils sont là, ils sont 15. Parmi eux, un militaire, celui que vous voyez en tenue. C'est un militaire actif qui est dans le réseau. Il n'est pas épargné parce qu'il est dans l'armée, non", ajoute-t-il.



Des armes, des produits prohibés et une clé passe-partout destinée à forcer l'ouverture de véhicules ont également été saisis entre les mains des présumés malfaiteurs.



Le substitut du procureur, Wambel Assoucia Ngueli, a félicité la Gendarmerie nationale qui "accumule ces derniers temps des succès dans la traque des malfrats qui écument la société."



Ces individus seront "poursuivis et déférés immédiatement devant un tribunal compétent qui les jugera et fixera la peine qu'ils méritent", précise le magistrat Wambel Assoucia Ngueli.