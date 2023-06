Tchad : un militaire de faction devant la résidence privée de Mahamat Deby ouvre le feu sur des civils

Heureusement, les tirs n'ont pas atteint Oumar Banda et son ami qui étaient en train de discuter, mais cela révèle l'indiscipline flagrante de ces militaires de la garde présidentielle, censés assurer la sécurité du chef de la junte tout en préservant l'intégrité physique de leurs concitoyens.



"Je rentrais du travail à 5 heures quand j'ai croisé un ami qui revenait du sport devant l'entrée de la cité de l'air. Nous discutions lorsque qu'un militaire nous a ordonné de quitter les lieux alors que nous étions loin de la résidence. Il a commencé à tirer sur nous. Nous ne comprenons pas ce comportement des militaires postés devant la résidence privée du président", a déclaré Oumar Banda Goukouni. Les militaires sont à l'origine de l'insécurité généralisée dans le pays depuis la deuxième phase de la transition politique entamée par le Tchad, qui devait aboutir à des élections libres et transparentes.



Le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte, avait déjà été proclamé président de la République de transition le 20 avril 2021 par l'armée, à la tête d'un Conseil militaire de transition (CMT) composé de quinze généraux. Sa nomination est intervenue le jour même de l'annonce de la mort de son père, Idriss Déby Itno, tué au front lors de combats contre des rebelles après avoir régné d'une main de fer pendant 30 ans.



Les généraux avaient déjà promis des "élections libres et démocratiques" à l'issue d'une transition de 18 mois renouvelable une fois, après avoir dissous le Parlement et le gouvernement et abrogé la Constitution.