Tchad : un ministre limogé et remplacé par le chef d’Etat-major particulier du président

Les 29 membres du gouvernement ont prêté serment ce jeudi au Palais Présidentiel devant la cour suprême en présence du président Idriss Déby, selon les termes des confessions religieuses convenus à chaque ministre, a constaté un journaliste d'Alwihda Info.



Le Ministre de l'aviation civile, du transport et de la météorologie nationale, Mme. Djibergui Amane Rosine a refusé dans un premier temps de prêter serment au nom d'une confession religieuse, ce qui a conduit le président de la cour suprême à prendre acte, avant de revenir sur sa décision.



Djibergui Rosine souhaitait prononcer une formule de prestation de serment l’engageant devant la nation et devant Dieu, sans pour autant avoir à jurer sur la Bible.



Djibergui Amane Rosine a finalement été limogée et remplacée sur le champ par le chef d'État major particulier du chef de l'état, Mahamat Tahir Rozzi qui a aussitôt prêté serment.