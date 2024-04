Tchad : un mort, 16 blessés et 501 maisons effondrées suite à une pluie torrentielle à Miandoum

La violence de l'orage a particulièrement mis en péril les femmes et les enfants des villages affectés, les exposant à diverses intempéries.



En réaction, les membres du comité de veille de la commune de Miandoum, accompagnés de l'agent mobilisateur, se sont rendus sur les lieux pour évaluer directement les dommages et offrir des conseils préventifs aux victimes pour l'avenir. Cet événement malheureux met en lumière les défis climatiques auxquels est confronté le canton de Miandoum, soulignant la nécessité d'élaborer des stratégies d'adaptation efficaces.



Face à cette situation critique, les autorités locales, y compris les chefs de village et le sous-préfet de Miandoum, ont lancé un appel urgent au gouvernement, aux organisations non gouvernementales et à toute personne désireuse d'aider, sollicitant une intervention rapide pour soutenir les victimes de cette tragédie.