Tchad : un mort et deux blessés dans une attaque de coupeurs de route au Sila

Le bilan provisoire, à la suite d'une attaque de coupeurs de route survenue le 27 juillet entre Koumou et Kherwadjit, dans le département d'Addé, province de Sila, fait état d’un mort et de deux blessés graves.



En effet, trois hommes revenaient du marché hebdomadaire de Koumou, lorsqu'ils ont été attaqués par deux hommes masqués et bien armés. Ahmat Gamar a été blessé par balles à la cuisse gauche et a succombé à ses blessures, au centre de santé d'Addé, tandis que Ahmat Idriss a été blessé par balles au genou droit.



Le troisième homme, Abakar Ahmat, a été molesté. Les blessés ont été transportés à dos d'âne, au centre de santé d'Addé. À l'heure actuelle, les autorités départementales et les forces de sécurité ne sont pas encore intervenues pour s'imprégner de la situation et traquer les présumés auteurs.



« Nos vies sont en danger chaque jour. Les bandits tuent nos enfants. Le président de la transition et son gouvernement sont incapables de sécuriser les pauvres citoyens et leurs biens. Les autorités sont incapables devant les malfrats », affirme un chef de village.



La population du département d'Addé appelle les plus hautes autorités à prendre leurs responsabilités, et à réagir face à la situation pour éviter une aggravation. Elle estime qu'il faut déployer les forces de sécurité, de l'autre côté du fleuve, pour sécuriser la population.