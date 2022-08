Tchad : un mort et trois blessés dans une attaque à Addé

Les assaillants ont emporté des animaux et ont été poursuivis par les propriétaires. Dans les échanges de tirs, l'un des propriétaires a été tué tandis que trois autres ont été blessés dont deux mineurs. Parmi les mineurs, l'un est âgé de neuf ans et l'autre de 12 ans.



"La population entend manifester contre les autorités départementales qui sont incapables de sécuriser les citoyens et leurs biens", affirme le président d'une association de la localité. Il demande au chef de la transition de remplacer toutes les autorités du département ainsi que les forces de défense et de sécurité dans un délai de 72 heures. Passé ce délai, les habitants comptent quitter leur village pour migrer à l'intérieur du pays.



Les assaillants sont venus du Soudan, selon une source. Les habitants du village affirment avoir été menacés à plusieurs reprises.



Les autorités et les forces de défense et de sécurité ne se sont pas encore rendues sur les lieux du drame.