Tchad : un nouveau Code de la route pour une sécurité routière renforcée

Lors de son discours, la ministre des Transports terrestres et de la sécurité routière, Mme Fatimé Goukouni Weddeye, a mis en avant l'importance d'une approche participative pour promouvoir la sécurité routière. Elle a affirmé : "Notre campagne de vulgarisation vise à instaurer une nouvelle approche de la gouvernance de ce secteur, en plaçant les usagers de la route au centre du dispositif de la sécurité."



La ministre a également souligné l'engagement du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité routière, avec la participation du Premier Ministre Saleh Kebzabo à la cérémonie de lancement. Elle a cité le chef de l'État, qui a déclaré : "Tant que les accidents de circulation continueront à endeuiller nos familles, la sécurité routière restera l'une de mes préoccupations majeures."



Ce nouveau code de la route, entré en vigueur, vise à adapter la législation nationale aux évolutions récentes. La ministre a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires privés pour leur collaboration dans l'élaboration d'un code de la route inclusif, consensuel et solide.



La lutte contre l'insécurité routière est présentée comme un défi complexe, nécessitant la mobilisation de tous les acteurs concernés. La ministre a appelé la population à s'engager dans la campagne de sensibilisation autour du nouveau code de la route.



Le Premier Ministre Saleh Kebzabo a souligné que l'espace routier comporte de nombreux risques, dus à la congestion des routes, à l'état des infrastructures et au comportement des usagers. Il a rappelé les mesures prises pour faire face à ces problèmes, notamment les restrictions de circulation et les pauses obligatoires pour les conducteurs.



Le nouveau code de la route vise à garantir la sécurité des usagers de la route et à encourager un comportement responsable sur les routes. Cette initiative est soutenue par le ministère des Transports terrestres et de la sécurité routière, en collaboration avec l'ONASER.