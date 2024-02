Tchad : un nouveau bâtiment scolaire pour l'école publique de Banala au Guera

L'école publique de Banala, située à quelques kilomètres de Bitkine, le chef-lieu du département d'Abtouyour, bénéficie désormais d'un nouveau bâtiment comprenant deux salles de classe et un bureau administratif. L'inauguration de cet édifice a été réalisée par le Secrétaire Général du département d'Abtouyour, M. Boïndé Madjitoloum, ce vendredi 2 février 2024.



Le coût total de la construction et de l'équipement du bâtiment s'élève à 9 millions de francs CFA. Ce projet a été cofinancé par le Président du conseil d'administration de la STE, M. Abdelnasser Garboa, et le Général Saleh Ben Haliki, Directeur de Cabinet militaire du Président de la Transition, avec un apport complémentaire de 1 500 000 FCFA mobilisé par la communauté locale.



Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, lequel offrira aux enfants de la localité des conditions d'étude améliorées.