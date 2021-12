Tchad : un nouveau cycle de Master ouvert à l’ISMEA de Sarh

Le directeur de campus de l’Institut des Sciences du Management et d’Economie Appliquée (ISMEA) de Sarh, Dr. Mainketé Senghor a animé un point de presse ce 17 décembre à Sarh, relatif à l’ouverture d’un cycle de Master en sciences de gestion au titre de l’année académique 2021-2022 dans plusieurs options.



Selon lui, ce cycle de Master a été ouvert pour éviter que les parents envoient leurs progénitures dans d’autres pays étrangers pour étudier, « lorsqu’on sait qu’au Tchad, il y a assez d’opportunités d’étudier tranquillement dans des instituts reconnus par l’État tchadien ».



Il sagit entre autres : Audit et Contrôle de Gestion, Gestion des Ressources Humaines, Ingénerie Financière et Bancaire, Technique d’Administration des affaires et du Travail.

Dr Mainketé Senghor renseigne qu’il y a deux programmes de formation continue et de perfectionnement des cadres qui donnent successives lieu à deux certificats dans les domaines choisis ou cartes proposées par ISMEA.



Il s’agit de certificat et qualification dans divers domaines à savoir : Gestion et Evaluation des Projets, Administration des Affaires et du Travail, Gestion des Ressources Humaines et Santé Publique et Administration Financière.



​Dr Mainketé Senghor a notifié que pour un Tchad émergeant et prospère, il faudrait des jeunes capables de relever les défis tout en mettant en pratique leurs connaissances au profit des générations futurs.