Tchad : un nouveau délégué à la promotion des jeunes installé au Borkou

Le nouveau délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Borkou a été installé samedi dernier au cours d'une cérémonie au gouvernorat, à Faya.



Auparavant dissoute, les prérogatives de cette délégation étaient dévolues en partie à la délégation provinciale intérimaire de l'enseignement et de la jeunesse qui avait des compétence de cinq ministères.



Le général Ahmat Kardayo Hissein, gouverneur de la province du Borkou, a félicité le nouveau délégué pour sa nomination à ce poste important.



Il lui a demandé d'user de toutes ses forces pour faire avancer et fonctionner cette délégation afin que la jeunesse soit audacieuse et sensibilisée.



"Pour parvenir au bout de tout celà, votre dynamisme, la franche collaboratoire et surtout l'esprit de citoyenneté en dépend en grande partie", a conclu le gouverneur.



Le nouveau délégué Adoum Wardougou Wouché a indiqué que la jeunesse constitue le fer de lance de la société. Selon lui, la consolidation de la jeunesse est nécessaire pour que cette dernière joue pleinement son rôle.