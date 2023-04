Tchad : un nouveau délégué de la jeunesse et des sports installé dans la province du Salamat

Le nouveau délégué provincial de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial du Salamat, est officiellement installé le 5 décembre 2023 dans ses nouvelles fonctions par le Gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam. C'est au cours d'une cérémonie officielle tenue au gouvernorat.



Par décret nº 0473 du 24 mars 2023 Abdelsalam Abakar Ali est nommé délégué provincial de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial du Salamat. Le délégué intérimaire, Laoumaye Laohoreu Noël, a lors de son intervention, présenté un discours bilan pour relater les réalisations faites pendant son bref passage à la tête de cette institution provinciale.



Installant le nouveau délégué, le Gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, le félicite et l'exhorte à œuvrer dans un élan de solidarité pour améliorer son institution. Il invite le nouveau responsable de la jeunesse, à traduire dans les faits, la politique du gouvernement en matière de la jeunesse, dans la province.



Prenant officiellement service dans sa nouvelle responsabilité, le délégué de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial, Abdelsalam Abakar Ali, a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance accordée à sa personne, en le nommant à cette institution. Il s'engage à préserver les acquis pour ne pas trahir la confiance des hautes autorités.