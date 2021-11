Tchad : un nouveau délégué des Finances et du Budget installé au Guera

La province du Guera a un nouveau délégué des Finances et du Budget, nommé par un décret en date du 19 octobre 2021. Cette cérémonie d'installation a connu la présence du gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, du secrétaire général de la province du Guera, Djerambeté Dingamyo, et des délégués des différents ministères.



Le délégué sortant, Ahmat Al Habib Bourma Treye, a assuré avec abnégation et loyauté la gestion de la délégation des Finances et du Budget, malgré toutes les difficultés, a déclaré le gouverneur. C’est Hissein Goudoura Wardougou qui est désormais délégué des Finances et du Budget de la province du Guéra. Né en 1972 à Oumchalouba, dans la province de l'Ennedi Ouest, Hissein Goudoura Wardougou a occupé plusieurs postes de responsabilité dans plusieurs institutions, notamment comme délégué des Finances et du Budget de la province de l'Ennedi-Est.



Aujourd'hui, l'intéressé est appelé à diriger la délégation des Finances et du Budget de la province du Guera. Le délégué entrant a pour sa part remercié le président de la République et le ministre des Finances et du Budget qui ont placé leur confiance en sa personne, en le nommant à ce poste. Il s’est engagé à être digne de leur confiance.