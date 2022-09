Tchad : un nouveau délégué installé dans la province du Salamat

Aux termes du décret nº 2958 du 12 septembre 2022, Al-Mahdi Alkhalil est nommé délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Salamat, en remplacement de Mahamat Abdel-Aziz Attahir. Il prend officiellement service lors d'une cérémonie organisée dans les locaux du gouvernorat.



Le délégué sortant a, lors de son intervention, présenté un bilan pour relater quelques réalisations faites pendant son passage à la tête de cette institution provinciale du Salamat. Il a déclaré que l'année scolaire 2021-2022 s'est achevée sans aucun souci, avec des résultats satisfaisants durant les différents examens et concours.



Installant le nouveau délégué dans ses fonctions, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara l'a exhorté à traduire dans les faits la politique du gouvernement de transition, axée essentiellement sur le développement du système éducatif tchadien, et d'entretenir une bonne collaboration avec les agents.



Prenant officiellement service, le nouveau délégué, Al-Mahdi Alkhalil, a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance accordée à sa personne, en le nommant à ce poste de responsabilité. Il s'est engagé à l'application stricte des textes et lois de la République relatifs au système éducatif.