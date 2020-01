Tchad : un nouveau directeur de la Gendarmerie nationale nommé

Le Général de Brigade Djontan Hounati Marcel a été nommé jeudi à la tête de la Gendarmerie nationale, au terme du deuxième décret signé par le président de la République au titre de l'année 2020.



Il remplace le Général de Division Idriss Miss Mourno, nommé en juin 2018. Après un an et six mois de fonctions, il est appelé à d'autres fonctions.



Deux autres directeurs ont également nommés à la Gendarmerie nationale. Le Général de Brigade Damane Moukhtar est nommé au poste de directeur général 1er adjoint, en remplacement du Général de Division Abdallah Ahmat Abdallah, appelé à d'autres fonctions.



Le Général de Brigade Ahmat Kossi est nommé directeur général 2ème adjoint, en remplacement du Général de Brigade Mahamat Moussa Gourbal, appelé à d'autres fonctions.