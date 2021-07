Tchad : un nouveau directeur du marché central de N'Djamena nommé

Le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, a signé ce 28 juillet un arrêté nommant Hamit Guéri Oume en tant que nouveau directeur du marché central de la capitale, en remplacement de Oumar Mamar.



"L'intéressé bénéficiera des salaires et avantages prévus par les textes en vigueur", précise l'arrêté.



Avant son remplacement, le directeur sortant du marché central de N'Djamena, Oumar Mamar, a été suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise le 26 juillet à travers une note de service signée par Brahim Abdou Mahamat, maire 2ème adjoint de N'Djamena. Aucune raison n'a été évoquée.



Des solutions pour le réapprovisionnement électrique du grand marché



Depuis plusieurs jours, l'électricité a été coupé au grand marché. La Société nationale d'électricité (SNE) réclame plus de 268 millions de Fcfa pour la consommation électrique du grand marché.



Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Oumar Torbo Djarma, a convoqué mardi une réunion pour apporter des solutions. Il a demandé à la SNE de redonner de l'électricité pour une période de deux semaines et aux commerçants de mettre en place une commission de recensement de toutes les boutiques impliquées dans la consommation de l'énergie électrique fournie par la SNE afin d'avoir une idée claire et nette sur le nombre des consommateurs.