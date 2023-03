Tchad : un nouveau directeur général prend les rênes de l'agence de volontariat (ANVOL-T)

N’Djamena - La passation de service entre l'ancienne directrice générale de l'Agence nationale de volontariat (ANVOL-T), Madame DJIMOROUM née BARDE RONEL Isabelle, et son successeur, Mahamat Ismael Saleh, a eu lieu ce 27 mars 2023. La cérémonie s'est tenue dans les locaux de l'ANVOL-T en présence de l'inspecteur général du ministère de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneuriat.



Lors de son discours, la directrice générale sortante a exprimé sa gratitude envers la jeunesse tchadienne et en particulier les jeunes volontaires pour leur adhésion au programme de volontariat et leur engagement à servir leur pays. Elle a également rappelé que l'ANVOL-T, avec ses 30 personnels, dont une directrice générale et son adjoint et bien d'autres services techniques, travaille pour assurer la continuité des projets entrepris en cours, moyen et long terme pour une jeunesse tchadienne engagée et unie. Elle a félicité son successeur et lui a souhaité plein de succès dans sa fonction.



De son côté, Mahamat Ismael Saleh a rendu un grand hommage à la directrice générale sortante pour son sens de management assidu, son respect et son appui pour une collaboration entre eux et les différents services. Il a rassuré ses nouveaux collaborateurs que seul le travail, la franchise et l'esprit d'équipe seront ses critères d'appréciation. Mahamat Ismael Saleh a souligné qu'il ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs fixés par l'ANVOL-T. Il a également ajouté que leur gestion sera commune et collégiale.



Cette passation de service marque une nouvelle étape pour l'ANVOL-T et la jeunesse tchadienne qui compte sur cette agence pour les accompagner dans leur engagement citoyen et leur volonté de contribuer au développement de leur pays.