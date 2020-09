Tchad : un nouveau membre de la CENI prête serment à la Cour suprême

N'Djamena - Une cérémonie de prestation de serment d'un nouveau membre de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a eu lieu ce vendredi à la Cour suprême.



Le greffier en chef de la Cour suprême, Me Tog-ye Allah Nodjitoloum, a préalablement lu le décret n° 1890/PR/2020 du 14 septembre 2020 portant nomination de Imran Ahmat Souleymane en tant que nouveau membre de la CENI. Ce dernier remplace un ancien membre décédé.



Dans sa réquisition, le procureur général auprès de la Cour suprême, Me Mbaïguedem Kemian, a indiqué que le récipiendaire doit respecter et faire respecter les lois et règlements en vigueur de la République, les lois et règlements de la CENI, ainsi que les lois et règlements électoraux.



Dans son serment, le récipiendaire Imran Ahmat Souleymane a déclaré : "Je jure solennellement de respecter et de faire respecter les lois et les règlements de la République et de ne pas trahir les institutions de la République".



Après la réquisition du procureur général auprès de la Cour suprême Me Mbaïguedem Kemian, le président de la Cour suprême Samir Adam Annour a pris acte et renvoie le récipiendaire à l'exercice de sa fonction.