Tchad : un nouveau ministre de la Sécurité publique

Un nouveau gouvernement a été annoncé mardi au Tchad, au terme d'un décret n° 1572 du chef de l'État. Le portefeuille de la sécurité n'est plus rattaché au ministère en charge de la défense nationale (nouvelle dénomination : ministère chargé des armées).



À la tête du département ministériel désormais intitulé "ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration", le chef de l'État a nommé le général Mahamat Tahir Orozi, ministre sortant de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale.



Ancien chef d’état-major particulier de l'actuel Président de la République, le général Mahamat Tahir Orozi est entré dans le gouvernement le 10 mai 2018 lorsque l'ex-ministre de l'Aviation civile, du Transport et de la Météorologie nationale, Djibergui Amane Rosine, a refusé de prêter serment.



Le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah est maintenu au poste de ministre délégué à la Présidence, chargé des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre.



Parmi les défis de l'heure pour le ministre en charge de la sécurité publique et celui des armées figure notamment le phénomène des enlèvements contre rançons au Sud-Ouest du Tchad.



Le nouveau gouvernement est composé de 35 membres dont six secrétaires d'État.