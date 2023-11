Tchad : un nouveau pavillon d’urgences inauguré à N’Djamena

Sous le haut patronage du président de la République, la cérémonie d'inauguration du Centre Hospitalo-Universitaire de Référence Nationale (CHU-RN) a eu lieu le 28 novembre 2023, marquant ainsi un progrès significatif dans la prise en charge des patients.



Dans son allocution de circonstance, le directeur général du CHU de référence nationale, le Pr Hamat Brahim, a souligné que ce nouveau pavillon d’urgences améliore considérablement l’accueil des patients.



Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, représentant du président, Dr Abdelmadjid Abderahim, a rappelé que ce pavillon des urgences, construit par la Fondation Grand Cœur, en partenariat avec l'État, est entièrement équipé grâce au financement de l'État et dispose d'équipements médicaux techniques de dernière génération.



Les travaux réalisés par la Fondation Grand Cœur sont terminés. Cependant, cette structure de premiers soins n'est pas destinée à recevoir tous les types de maladies.



Ce projet contribuera à la mise en œuvre des recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain en matière de santé, promouvant l'accès, la disponibilité et l'équité dans l'offre de soins et services de santé, sur l'ensemble du territoire national.