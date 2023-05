Tchad : un nouveau sous-préfet installé à Borota, dans le département d'Assoungha

Le sous-préfet sortant, Hissein Arabi Sanay, a exprimé sa gratitude envers les habitants de Borota pour les nombreuses leçons qu'il a apprises pendant ses sept années et quelques mois à la tête de la sous-préfecture. Il a également présenté ses excuses à quiconque aurait pu mal le comprendre pendant son mandat.



De son côté, le nouveau sous-préfet, Moukou Toukou Bahar, s'est engagé à préserver la paix et la sécurité dans la zone. Il a souligné que la sous-préfecture de Borota est une zone historique emblématique de l'est du Tchad et a appelé à la vigilance de tous pour lutter contre l'insécurité.



Le préfet Ali Mahamat Sebey a également exhorté les habitants de la région à rester vigilants et à contribuer à la préservation de la paix. Il a rappelé que la sécurité était la priorité absolue du gouvernement et que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour garantir la sécurité des citoyens.



La nomination d'un nouveau sous-préfet à Borota intervient dans un contexte d'urgence pour le Tchad, confronté à des défis sécuritaires majeurs dans la région frontalière avec le Soudan. Les autorités locales et nationales sont mobilisées pour faire face à ces défis et garantir la sécurité des populations de la région.