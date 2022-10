Tchad : un nouveau système de dédouanement lancé à l'aéroport de N'Djamena

L'objectif recherché de ce nouveau système est l'échange des documents commerciaux entre la douane et les opérateurs économiques via Internet afin de faciliter le commerce grâce à la simplification et l'informatisation des procédures douanières. Ce qui permettra d'accélérer le dédouanement des marchandises et leur suivi, comme le recommandent les bonnes pratiques en matière du commerce.



Sydonia World permet le développement du projet visant à améliorer la performance des procédures et de la transparence du service public dans la mobilisation des recettes fiscales et douanières.



Pour Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, le déploiement du système douanier automatisé Sydonia World dans trois bureaux des douanes permet d'introduire l'entièreté du système de déclaration qui compris le fret et le transit.



Ce nouveau système constitue une passerelle de communication de référence entre les douanes et la direction générale des impôts afin de permettre à ses administrateurs d'avoir une base d'information fiable, à jour et partagée.



Le directeur général des douanes et droits indirects, Abdoulaye Tahiro, précise que le nouveau système permet de rattacher les documents scannés à la déclaration et vise à éviter aux opérateurs de se déplacer jusqu'au bureau des douanes pour déposer leur déclaration.



Le représentant de la Banque mondiale au Tchad estime que Sydonia World accompagne la mise en œuvre de la réforme douanière.