Tchad : un nouvel hôpital ouvre ses portes à l'aéroport international d'Amdjarass, grâce aux Émirats

L'inauguration de cet hôpital a été marquée par la présence du ministre de la Santé publique, Abdelmadjid Abderahim, de l'Ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad, Rachid Al-Chamssi, du représentant de l'OMS et du représentant de l'ONU, sous la conduite du gouverneur de la province de l'Ennedi-Est, le général Tom Djeroua.



Ce précieux établissement, un don des Émirats arabes unis, s'étend sur une superficie de 100/140m et dispose d'une cinquantaine de lits répartis dans différentes salles.



Le ministre de la Santé publique a exprimé sa gratitude envers les donateurs, soulignant la bonne coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Il a également souligné que cet hôpital constitue un soutien important, notamment en cette période où le voisin soudanais est en proie à un conflit.



De nombreux réfugiés se trouvent dans les environs de la frontière tchadienne, ce qui exige une vigilance accrue pour leur venir en aide.